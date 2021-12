CR7 tem "sonho" de conquistar Copa das Confederações

Disputar a Copa das Confederações de 2017 com Portugal "entrará para nosso currículo", afirmou a estrela lusa Cristiano Ronaldo, que vê o título da competição como um "sonho", segundo declarações do jogador ao site da Fifa.

"Será a primeira vez que Portugal disputa o troféu da Copa das Confederações. Será muito bonito. Entrará para nosso currículo", garantiu Cristiano Ronaldo, que na segunda-feira recebeu o prêmio "The Best" da Fifa de melhor jogador do mundo em 2016.

"Obviamente, ganhar seria um sonho. Temos consciência de que será complicado, haverá grandes equipes. Mas no futebol tudo é possível", completou CR7, que teve ano espetacular em 2016, conquistou os títulos europeus com Real Madrid e Portugal.

A Copa das Confederações, disputada na Rússia entre 17 e 2 de julho, é um torneio que reúne os campeões continentais e serve de teste para a sede da Copa do Mundo.

Portugal, que participará pela primeira vez da competição, integra o grupo A, ao lado de Rússia, Nova Zelândia e México.

No grupo B estão Alemanha, Austrália, Chile e o campeão africano, que será definido após a disputa da Copa Africana de Nações, com início marcado para este sábado.

