CR7 é o mais bem pago na Itália e supera sozinho 10 equipes do país

Grande contratação da Juventus para a temporada 2018/2019, Cristiano Ronaldo, conhecido como CR7, é o jogador mais bem pago entre os 548 inscritos para a disputa do Campeonato Italiano. Segundo levantamento do jornal Gazzetta dello Sport, o português recebe R$ 132 milhões por ano, número superior ao investimento total de outras 10 equipes com todo o seu elenco no torneio.

O argentino Gonzalo Higuaín, que deixou a Juventus para defender o Milan, fatura R$ 45 milhões por temporada e aparece como o segundo maior salário na Itália. O também argentino Paulo Dybala (R$ 33 milhões), o bósnio Miralem Pjanic e o brasileiro Douglas Costa (R$ 31 milhões) completam o Top 5.

A matéria também expõe uma grande disparidade no Campeonato Italiano, onde apenas quatro equipes igualam/superam os 100 milhões de euros (R$ 481 milhões) no pagamento de salários por ano. Dona de sete títulos nacionais consecutivos, a Juventus tem um gasto anual de R$ 1 bilhão em vencimentos, seguida por Milan (R$ 674 milhões), Internazionale (R$ 558 milhões) e Roma (R$ 481 milhões). Na outra ponta da lista, o modesto Empoli tem uma folha salarial de R$ 77 milhões anual, distribuída entre 30 jogadores.

Durante os últimos 10 anos, o Campeonato Italiano vem sofrendo com variações econômicas no pagamento dos elencos. Mas a chegada de Cristiano Ronaldo fez Serie A alcançar um recorde de R$ 5,4 bilhões em salários.

Apesar desde sucesso financeiro, o melhor jogador do mundo não balançou as redes nos três jogos que fez por sua nova equipe - contra Chievo Verona, Lazio e Parma. A próxima oportunidade de acabar com a seca de gols será no próximo dia 16 contra o Sassuolo, no Juventus Stadium, em Turim.

