CR7 é o 1º do futebol a liderar lista dos mais bem pagos

Se já não bastasse conquistar o título de campeão da Europa, Cristiano Ronaldo tem ainda mais outro motivo para comemorar neste ano. O português é o primeiro futebolista a liderar lista dos esportistas mais bem pagos do mundo.

O craque português desbancou o reinado de Floyd Mayweather e chegou a 88 milhões de dólares (aproximadamente R$ 300 milhões de reais) entre salário e contratos de publicidade no ano.

Em se tratando de esporte coletivo, antes de CR7 somente Michael Jordan, lenda do basquete, havia chegado ao topo da lista em 1998. [Confira abaixo a lista dos 10]

Nos vencimentos anuais do craque português, o contrato de salário e bônus com o Real Madrid rende cerca de 50 milhões de dólares. Os outros quase 38 são oriundos de contratos de publicidade com grandes multinacionais, como Nike, Clear e Tag Heuer.

