CR7 deixa Real Madrid e é apresentado como novo reforço do Juventus FC

O Real Madrid oficializou na tarde desta terça-feira, 10, a ida de Cristiano Ronaldo para o time italiano Juventus FC. De acordo com o site do clube espanhol, a saída do jogador foi motivada por um pedido do português.

CR7, como é conhecido, passou 9 anos no Real, com 451 gols em 438 jogos. Foram, no total, 16 títulos. Com a camisa do time de Real, ele garantiu alguns prêmios. Entre eles, quatro Gold Balls, dois The Best e três Gold Boots

Em anúncio oficial, o clube expressou sua gratidão: "Cristiano Ronaldo será sempre um dos seus grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações. O Real Madrid será sempre a sua casa".

Na carta divulgada no site do clube espanhol, CR7 afirmou que o tempo em que esteve na equipe, possivelmente tenha sido um dos mais felizes da vida dele. "Eu refleti muito e sei que chegou a hora de um novo ciclo. Estou saindo, mas esta camisa, este escudo e o Santiago Bernabéu continuarão a ser sempre meus, onde quer que eu esteja", finalizou.

