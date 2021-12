CR7 afirma não estar obcecado com a Bola de Ouro

Madri - O astro português do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, afirmou em entrevista de rádio na noite desta quinta-feira, 22, que não se sente obcecado como a Bola de Ouro e não confirmou se comparecerá às festividades do dia 13 de janeiro em Zurique. "Não penso muito na Bola de Ouro. A entrega é em janeiro e não posso dizer ainda se vou. Prefiro não dizer nada porque não depende só de mim. Não estou obcecado pela Bola de Ouro", disse ao programa 'El partido de las 12', da rádio espanhola COPE, respondendo uma pergunta feita por uma criança.

Neste programa, o jogador convidou para a festa de comemoração, caso vença o prêmio, a todas as crianças que participaram do programa e que sofriam de leucemia. O favoritismo de Cristiano Ronaldo cresceu nos últimos dias, especialmente em função da ampliação do período de votação pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), logo após o craque marcar os três gols diante da Suécia na terça-feira que serviram para classificar Portugal para a Copa do Mundo do Brasil-2014.

Sobre o grande momento profissional que vive, CR7 disse que acredita sempre que ainda pode melhorar. "Neste momento, estou bem preparado e pode ser que esteja em um dos melhores momentos da minha carreira. Estou jogando em nível muito alto e espero conseguir mantê-lo", afirmou, declarando também que gostaria de se aposentar no Real Madrid.

Cristiano Ronaldo venceu a Bola de Ouro em 2008, mas desde então foi superado nas últimas quatro edições pelo argentino Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012). Para o prêmio de 2013, Ronaldo está entre os favoritos, junto com o próprio Messi e o francês Franck Ribéry, campeão nesta temporada da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique.

O jornal esportivo francês L'Équipe considerou nesta sexta, 22, Cristiano como o grande rival de Ribéry pela Bola de Ouro. Umas horas antes da entrevista de Ronaldo para a emissora de rádio COPE, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) chegou a declarar que o processo eleitoral da Bola de Ouro é 'forjado' e desacreditado.

"O processo não nos parece transparente. A extensão do prazo pelo baixo número de votos recolhidos significa que as pessoas não acreditam no processo, que é forjado desde o início", declarou Fernando Gomes, em entrevista à televisão pública portuguesa (RTP). "Quando as pessoas não acreditam mais no processo, não participam e não dão valor e o rigor necessário para que o prêmio tenha uma imagem positiva", completou.

A votação para eleger o melhor jogador do mundo, que devia terminar em 15 de novembro, foi ampliada até o dia 29 deste mês e os votos já efetuados ainda podem ser modificados.

adblock ativo