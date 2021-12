CPI do Futebol analisa movimentações financeiras de Marin

Um documento de dez páginas referente às informações financeiras do ex-presidente da CBF José Maria Marin foi entregue pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) à CPI do Futebol. O período investigado pelos senadores abrange a gestão de Marin à frente da CBF, de 12 de março de 2012 até três dias após a sua prisão na Suíça, em 27 de maio deste ano.

Além de parlamentares, participam da análise das informações financeiras do ex-dirigente auditores fiscais do Tribunal de Contas da União (TCU), delegados e agentes da Polícia Federal, analistas do Banco Central, auditores da Receita Federal e um oficial da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O requerimento solicitando ao Coaf as informações financeiras de Marin foi apresentado pelo senador Paulo Bauer (PSDB-SC), vice-presidente da CPI. A comissão aprovou o pedido no último dia 23.

Também está em poder da CPI do Futebol os dados fiscais e bancários do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Não há um prazo definido para a análise final da documentação. A CPI pretende cruzar as informações financeiras dos dois cartolas. Del Nero foi vice-presidente da gestão de Marin e admitiu em depoimento na Câmara dos Deputados que participou da negociação de contratos da CBF junto com o antecessor.

Marin está preso na Suíça desde 27 de maio. O ex-dirigente é acusado de ter recebido propina e suborno na negociação de contratos da Copa América e também da Copa do Brasil, competição organizada pela CBF.

