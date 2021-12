Coutinho entra e titulares da seleção superam reservas

O técnico Mano Menezes comandou mais um coletivo da seleção brasileira, neste domingo, no centro de treinamento do Barcelona, e voltou a testar o meia Philippe Coutinho, ex-Vasco e hoje na Inter de Milão, entre os titulares.



A atividade, que foi a primeira realizada com uma situação mais real de jogo desde quando o Brasil iniciou os treinos na Espanha, terminou com vitória dos titulares sobre os reservas, por 1 a 0, com um gol do atacante Alexandre Pato.





Philippe Coutinho iniciou o coletivo entre os reservas, mas depois substituiu Hernanes, dando mais mobilidade ao time titular, que só assegurou a vantagem pelo placar mínimo após a entrada do jogador da Inter de Milão.



O time titular começou o treino com a seguinte formação: Diego Alves; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos; Lucas, Ramires, Hernanes e Carlos Eduardo; Robinho e Alexandre Pato. Já os reservas, também distribuídos em campo no esquema 4-4-2, foram escalados com Gabriel; Rafael, Alex, Henrique e Adriano; Sandro, Fernandinho, Douglas Costa e Phillipe Coutinho; André e Hulk.



Além de promover coletivos para compensar o fato de não ter conseguido agendar a realização de um amistoso durante a semana reservada pela Fifa para confrontos entre seleções, o Brasil fechará o seu período de preparação em solo espanhol com um jogo-treino contra o Barcelona B, inicialmente previsto para acontecer na próxima terça-feira. Na partida, Mano Menezes certamente promoverá novos testes no time titular.

