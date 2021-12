Corrida vai reunir mil atletas ao redor de shopping em Salvador

Atletas profissionais e amadores vão disputar a 7ª edição da corrida Viver Bem Salvador, neste domingo, 9, no entorno do Salvador Shopping.

Os organizadores do evento divulgaram nesta quinta-feira, 6, que a corrida encerrou inscrições com cerca de 1.100 participantes.

Com dois percursos de livre escolha, 5 ou 10 km, as corridas terão largada única às 7h, a partir do estacionamento externo do piso L1 do Salvador Shopping.

Foto: divulgação

Durante os dois percursos, ao redor do shopping, promotores do evento vão oferecer serviços educativos, de saúde e nutrição aos atletas e acompanhantes.

Os cinco competidores mais rápidos entre os homens e também entre as mulheres que completarem os percursos de cada uma das duas provas garantem a premiação com troféus.

Aos demais que completarem suas respectivas provas serão entregues medalhas de participação.

Trajeto

Segundo a assessoria de imprensa do evento, a corrida integra a programação do II Festival Viver Bem do Salvador Shopping, que reúne música, gastronomia, lazer e esporte em um único lugar.

Serviço

Kits: Entrega nestas sexta-feira, 7, e sábado, 8

Local: Loja oficial da Corrida Viver Bem, no piso L1, no horário de funcionamento do centro de compras.

Corrida: Domingo, 9

Largada: 7h

Local: Estacionamento externo do Salvador Shopping no piso L1

adblock ativo