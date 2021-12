Corrida Solidária arrecada alimentos não perecíveis em Salvador

Cerca de 200 pessoas participaram, na manhã deste domingo, 28, da Corrida Solidária, evento que arrecadou alimentos não perecíveis para doação aos pacientes do hospital Martagão Gesteira e do Lar de Repouso Bom Jesus.

A prova, promovida pelos moradores de Mussurunga, por meio do projeto Amigos do Bairro, saiu da antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia, na Boca do Rio, e seguiu até o Farol da Barra.

O evento, que contou com a participação de atletas e corredores amadores, teve início por volta das 7h e contou com três quilômetros de caminhada e 15 quilômetros de corrida.

Ao final, os vencedores não receberam premiação. Ainda sim, para quem participou, a experiência foi gratificante. “Nosso melhor troféu é ajudar as pessoas”, disse Josimar Souza Bonfim, 44, que participa da corrida há dois anos.

A organização da corrida estima que tenham arrecadado cerca de 300 quilos de alimentos. “A gente previa a participação de 40 pessoas, mas, a possibilidade de ajudar chamou a atenção de muita gente. Então, o público mais que triplicou”, contou Tiago Costa, organizador da prova e atleta.

adblock ativo