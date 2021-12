Corrida Salvador Life encerra inscrições nesta quinta

Encerra nesta quinta-feira, 24, às inscrições para a primeira edição da Corrida Salvador Life, em homenagem aos 462 anos de Salvador. O evento, promovido pelo Salvador Shopping em parceria com a MovimentClub, será realizado no domingo, 27, com provas de trajeto de 5 km e 10 km. A taxa de inscrição custa R$ 60 e mais 1 kg de alimento não perecível (exceto sal). Para pessoas acima de 60 anos o investimento é de R$ 50.







Os interessados em participar devem efetuar a inscrição no site Salvador Life (acesse aqui) ou no quiosque localizado no piso L2 do Salvador Shopping.







A prova será no entorno do empreendimento lojístico, com início marcado para às 7h30, e deverá reunir cerca de dois mil e quinhentos atletas.







Todo competidor receberá, no seu kit de corrida, camiseta com seu número e um manual do corredor com dicas para a semana da corrida e informações sobre o evento. No dia da competição será entregue um chip que será colocado no cadarço para o monitoramento da prova. Serão quatro esteiras ao longo do percurso que farão a cronometragem do tempo de cada participante. Os atletas terão a disposição dois postos de água no circuito.







Acesse aqui o regulamento da Corrida Salvador Life







A realização da prova conta com 250 profissionais envolvidos, entre árbitros, diretores de prova, monitores, equipe médica, além dos órgãos do governo municipal e estadual como Polícia Militar, Transalvador e Guarda Municipal.







Premiação - Na disputa do trajeto de 5 Km quem fizer o menor tempo e conquistar o 1º lugar irá garantir como prêmio o troféu e R$ 2 mil. Já quem chegar em 2º lugar leva para casa o troféu e R$ 1 mil. O 3º colocado fica com o troféu e R$ 500.







Já na prova dos 10 Km, os três primeiros colocados receberão o troféu e os valores de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.







Conheça abaixo o percurso da corrida:









