Corrida Salvador 10 Milhas reúne 2.500 atletas na capital baiana

A chuva que caiu na manhã deste domingo, 24, não atrapalhou a realização da segunda edição da corrida Salvador 10 Milhas. O evento é parte da programação do Festival da Cidade, em homenagem aos 470 anos da primeira capital do Brasil.

A largada foi às 6h, em dois pontos simultâneos, já que a corrida foi dividida em dois percursos: o Caramuru (10 milhas / 16 km), que teve início no Largo de Santana, no Rio Vermelho; e o percurso Tomé de Souza (5 milhas / 8 km), que partiu defronte à Igreja da Conceição da Praia, construída pelo mesmo, no ano de 1623. Os dois percursos tiveram como ponto final o Forte Monte Serrat e a linda paisagem da Ponta do Humaitá.

Para Jardel Moura, idealizador e organizador da Salvador 10 Milhas, o evento é uma aula de história. “Os atletas inscritos passaram por faróis, igrejas, portos, praças centenárias, monumentos e museus que mostram a beleza e a história arquitetônica da nossa cidade”, afirmou.

Premiação

A segunda edição da Salvador 10 milhas contou com a participação de 2.500 atletas. “É uma corrida que inova e se consolida também como um produto turístico da cidade de Salvador. Mais 500 inscritos foram de atletas de outros Estados”, destacou Jardel Moura.

Ao todo, foram distribuídos R$ 12 mil em prêmios aos vencedores. O atleta Gilvado Sena, 26 anos, de Feira de Santana, foi o vencedor do percurso Caramuru (10 milhas / 16 km). “Muito feliz por me tornar bicampeão. Venci a primeira edição e agora levo também o troféu da segunda edição. Tenho me organizado e me preparado para as provas, pois sonho e luto para ser um atleta olímpico”, disse Gilvado, integrante da equipe Esporte é Superação.

Tatiana Dias, 39 anos, ficou em segundo lugar na categoria 30 a 39 anos. Ela que começou a correr por lazer, vem ganhando prêmios e subindo em pódios. “Começar o calendário de corridas de 2019 com a conquista de um segundo lugar me traz alegria e motivação. É o resultado de dedicação, determinação e o esforço que fazemos durante o ano para termos um bom desempenho nas pistas”, ressaltou a atleta é que integrante da equipe da Autthentic Run.

Corrida reuniu 2.500 atletas neste domingo

adblock ativo