Corrida Sagrada 2014: prova de 6,8 km terá 800 atletas

A Federação Baiana de Atletismo (FBA) preencheu todas as 800 vagas para a Corrida Sagrada 2014, que será disputada nesta quinta-feira, a partir das 7h30. O percurso de 6,8 km será feito entre o Comércio e o Bonfim, terminando logo após os competidores transporem a Ladeira do Bonfim.

Uma das principais atletas inscritas no grupo feminino é a alagoana radicada na Bahia Marily dos Santos, que não correu em 2013. Giovana Pereira e Graciete Carneiro (vencedora no ano passado com 24min18) também já confirmaram presença

Entre os homens, todos os três primeiros colocados de 2013 já estão garantidos. José Nilson de Jesus, que venceu com o tempo de 19min21, terá a concorrência do segundo colocado Jorgevaldo dos Santos, que terminou fazendo o tempo de 19min54. O terceiro foi José Everaldo Mota (20min10), que também garantiu inscrição.

