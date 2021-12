Corrida Rústica ocorre neste domingo no Parque de Pituaçu

A 6ª edição da Corrida Rústica FTC ocorrerá neste domingo, 2, no Parque de Pituaçu, em Salvador. O evento, marcado para começar às 7h, reúne atletas amadores, profissionais e possui um percurso total de 8 quilometros.

Como forma de entretenimento para os participantes e espectadores que estiverem no local, o evento contará com a participação de grupos de Fitdance e com o espaço kids, onde os corredores poderão deixar as crianças com idade de 04 a 12 anos.

Este ano, quase 500 competidores com idades a partir de 14 anos se inscreveram na corrida. As premiações serão realizadas por categoria e os ganhadores receberão medalhas e troféus.

