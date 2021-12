Corrida Rústica Caraíva está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Corrida Rústica Caraíva, que acontece na reigião de Porto Seguro, no Sul baiano, no dia 25 de agosto. Os interessados devem se inscrever através do site oficial do evento. Os valores da inscrição variam entre R$ 70 e R$ 140.

A competição conta com corridas individuais e diversas categorias, que vão de provas de alto nível (12 km e 5 km) a caminhada ecológica (2 km). As provas individuais são divididas nas categorias masculinas e femininas, com premiações de R$ 300 e R$ 200, para os vencedores dos 12 km e 5 km, respectivamente.

A organização do evento alerta que os atletas que devem estar em dia com rigorosa avaliação médica. Os competidores devem se inscrever em apenas uma única corrida e categoria, considerando o limite técnico de 300 atletas inscritos no geral.

