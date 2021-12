Corrida Noturna de Verão reunirá 2.500 atletas na orla

A Corrida Noturna de Verão 2014 irá reunir 2.500 atletas, entre profissionais e amadores, em Salvador. A quarta edição da prova será realizada no próximo sábado, 6, às 20h, no Jardim de Alah, com circuitos de 5 e 10 km.

O evento contará ainda com shows de Djs, malabares, luzes na largada e durante o percurso. O evento é realizado pela TV Aratu com a chancela da federação Baiana de Atletismo.

