Corrida Noturna de Verão inscreve até 6 de dezembro

As inscrições para a Corrida Noturna de Verão 2013 seguem abertas e vão até o dia 6 de dezembro. Em sua terceira edição, a prova será realizada no dia 14 de dezembro, com largada prevista para as 20h, no Jardim de Alah, na Orla de Salvador.

Este ano, o evento deve reunir dois mil e quinhentos participantes, com cerca de 40 clubes de corrida, segundo a organização. A prova, que terá circuitos de 5 e 10 km, também servirá como seletiva para a São Silvestre, disputada no dia 31 de dezembro, em São Paulo.

Os interessados em participar da corrida devem realizar a inscrição no site ou na sede Federação Baiana de Atletismo (FAB), localizada na Praça Castro Alves. O preço da inscrição é de R$ 70.

O kit do atleta estará disponível no dia 13 de dezembro, das 10h às 17h, e no dia 14 de dezembro, das 9h às 15h, na sede da Login, localizada no Caminho das Árvores.

Estrutura

Ainda de acordo com a organização, a Corrida Noturna de Verão oferecerá aos atletas lanches, pontos de hidratação, ambulância, atendimento médico, banheiros químicos, placas de sinalização a cada 1 km e medalha para quem finalizar o percurso. Os participantes também poderão desfrutar de shows com Djs.

