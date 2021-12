Corrida na orla já tem 500 inscritos

Terminam neste sábado, 6, as inscrições para a segunda edição do Desafio Street Beach & Run. A corrida, que mistura percurso em terra e areia da praia, será disputada em Ondina, neste domingo, 7, com largada às 7h.

Considerada a única da modalidade em Salvador, a prova já tem confirmada a participação de 500 pessoas. Serão duas competições, a maior de 8km e a menor de 4 km.

O circuito de 4 km vai sair da frente do Clube Espanhol e seguir até o farol, voltando ao local da largada. Já a de 8 km terá trecho de ida e volta até as proximidades do restaurante Sukiyaki,em Ondina.

Nesta prova existem inscrições também para crianças de 4 a 6 anos, para correrem 50 metros. De 7 a 9 anos, 100 metros e de 10 a 11 anos 200m.

2º Desafio Beach Run

Local: Centro Espanhol

Data: Domingo,7

Largada: 7h

Modalidades: 4 e 8 KM e Infantil

