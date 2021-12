Corrida na orla de Salvador deve reunir 500 atletas no domingo

Em busca de manter a forma física e a qualidade de vida, atletas amadores vão participar neste domingo, 20, da Corrida e Caminhada Contábil. Este nome foi dado por conta de o evento estar sendo organizado por profissionais ligados à área de contabilidade.

A expectativa é reunir cerca de 500 corredores para 3 km de caminhada e 5 km de corrida, tendo como ponto de partida a avenida Octávio Mangabeira, em frente ao antigo Clube de Praia do Bahia, no bairro de Armação, em Salvador.

Segundo os organizadores, a caminhada e a corrida visam também, além da prática de exercícios físicos como meio de qualidade de vida, promover a interação da categoria e fortalecimento de redes de relacionamento profissional.

A concentração para a largada da corrida e da caminhada está marcada para as 7h30 e seguirá até o número 89 da av. Octávio Mangabeira, próximo ao hipermercado Bompreço de Armação.

Os participantes que optarem pela modalidade de corrida deverão retornar ao ponto inicial do trajeto para completar os 5 km. Todo o trajeto será realizado na área de pedestres do passeio, não sendo necessário o bloqueio da rodovia.

Inscrições

Ainda é possível confirmar presença no evento. As inscrições estão sendo feitas até esta sexta-feira, 18, no site www.asdec.net.br. O valor é de R$ 35, mais 2 kg de alimentos não perecíveis.

adblock ativo