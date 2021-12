Corrida Half Marathon movimenta orla de Salvador

Salvador recebe neste domingo, 28, a 5 ª etapa do circuito de meias maratonas da Mizuno Half Marathon. Com percurso de 21 quilômetros, a corrida terá largada às 7h na Av. Octávio Mangabeira.

Os inscritos deverão fazer a retirada dos kits para a prova no sábado, dia 27, das 8h às 17h, na arena montada no local do evento.

A corrida dará aos três primeiros colocados das categorias masculina e feminina, respectivamente, um prêmio de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

A Half Marathon já passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Após ser realizada na capital baiana, a maratona acontencerá em Brasília, antes de seguir para a etapa internacional, em Buenos Aires.

