Corrida Esperança ocorre neste domingo em Salvador

A terceira edição da Corrida e Caminhada Esperança, ocorrerá neste domingo, 4, em Salvador e outras 11 cidades brasileiras.

O evento, promovido pela Rede Globo em parceria com a Yescom, tem como objetivo promover a prática do esporte e os recursos arrecadados com as inscrições serão doados ao projeto Criança Esperança.

Os 1.300 atletas inscritos seguirão o percurso de 5km na capital baiana, tendo o Farol da Barra como ponto de partida e chegada.

Como é um evento de cunho social, não haverá premiação na classificação geral. Os três primeiros colocados (nas categorias feminino e masculino) terão os nomes divulgados posteriormente no site do evento.

Além de Salvador, a Corrida e Caminhada Esperança acontecerá simultaneamente em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

