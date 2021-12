Corrida em homenagem à história de Salvador acontece neste domingo

Nos 470 anos de Salvador, a corrida “Salvador10milhas”, fará uma homenagem à história da capital baiana neste domingo, 24. O evento faz parte da programação do Festival da Cidade,

Com apoio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), a corrida contará com dois percursos que farão homenagem a personagens da história soteropolitana, com largadas simultâneas às 6h. A Caramuru, em homenagem a Diogo Álvares Correia, que ajudou a fundar Salvador e cujo navio teria naufragado no Rio Vermelho, será uma corrida de dez milhas e o ponto de largada será no Largo de Santana, no Rio Vermelho.

Já o segundo percurso, de cinco milhas, faz homenagem a Tomé de Sousa, que fundou a cidade e a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio. A largada acontece na Praia da Preguiça, no Contorno. A chegada para ambos será o Forte de Monte Serrat, na Cidade Baixa.

“A prova faz um passeio pela história de Salvador. O participante vai apreciar em milhas os momentos históricos da cidade e também as belezas arquitetônicas e naturais. Por isso, nosso tema será 470 anos contados em dez milhas”, disse o idealizador e organizador do evento, Jardel Moura.

A corrida conta com 2.500 atletas inscritos, 500 deles de outros estados. Serão R$ 12 mil em prêmios em dinheiro distribuídos entre o 1º, 2º e 3º lugar e para os campeões de cada faixa etária.

