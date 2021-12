Corrida Duque de Caxias de Jacobina chega a sua 33ª edição

Com um número recorde de 1.283 inscritos confirmados até esta sexta-feira, 24, a tradicional Corrida Duque de Caxias de Jacobina vai completar sua 33ª edição neste domingo, 26, reunindo atletas profissionais e amadores de várias partes da Bahia e do país.

Anteriormente, o evento chegou a inscrever 1.000 participantes, mas este ano o número superou todas as edições disputadas desde 1981, ano em quen foi lançada a corrida pelo capitão do Exército Florentino Assunção, morto em maio.

Famosa entre os atletas pelas particularidades ao longo de sua história (leia mais abaixo), a prova terá este ano as distâncias de 5 e 10 km e uma premiação total de R$ 50 mil.

Este valor será distribuído pelos cinco primeiros colocados gerais e os dez primeiros atletas que provarem ser residente em Jacobina, situada no Piemonte da Chapada Diamantina e a 330 km de Salvador.

Os R$ 50 mil ainda caberão aos três primeiros classificados por faixa etária nos 10 km, os cinco primeiros gerais nos 5 km e os vencedores nas categorias que reúnem atletas deficientes.

Corredores na última edição da prova no ano passado

Disputada desde 1981, a Duque de Caxias de Jacobina vai distribuir também 170 troféus. Apesar desse número superar o registrado na maioria das corridas, não supera o recorde de 408 troféus entregues na edição de 1995, quando foi cogitada a inserção da corrida no Guiness Book, o livro dos recordes.

Atrações

Depoimentos dos atletas elegem os motivos que os levam a embarcar no ônibus para uma viagem de 330 km e cerca de 5 ou 6 h até a cidade da prova. “Participo sempre porque eu gosto demais dessa corrida. É uma festa correr em Jacobina”, declara o veterano Edvaldo Coutinho, de 77 anos, um dos recordistas em participações com 16 disputas desde a estreia em 2001.

Provando que tem condicionamento físico e téc, Coutinho vai disputar os 10 km uma semana aapós ter feito os 21 km da Meia-maratona Internacional do Rio de Janeiro. Ele diz que renova sua motivação para todo ano estar na ‘Cidade do Ouro’, chamada assim por sua concentração histórica desse metal em sua área.

A referência para voltar vem de longas datas, segundo Coutinho. “Era uma corrida com fartura de troféus. Se por exemplo tinha 800 participantes, 40% recebia seu troféu na categoria”, relembra.

Tanto ele, como quem tem pouco tempo de estrada declaram ser essa a única corrida que conhecem encerrando-se dentro de um estádio, igual a uma maratona olimpica. Neste caso, o estádio José Rocha, com capacidade para 5 mil pessoas.

O público lota o estádio e recepciona calorosamente a chegada dos atletas. E durante a corrida, forma um corredor gigante ao longo dos 10 km de competição. Na passagem dos atletas aplaudem, incentivam e até distribuem água.

Marcada pela democracia, a prova reúne várias gerações e todo tipo de indumentária. Alguns trocam os uniformes de suas academias e clube de corridas pelo paletó e gravata, aproveitando a audiência para protestar contra os políticos. Outros se vestem de homem aranha, mas por pura diversão.

Favoritos

Em 2018 um nome unânime para o pódio ou a vitória é da corredora Marily dos Santos, alagoana radicada na Bahia há 15 anos. Com 14 triunfos na corrida de Jacobina, ela pode chegar a 15ª vitória para manter-se isolada como principal vencedora de todos os tempos.

A segunda colocada, Maria de Lourdes (já aposentada) venceu apenas seis vezes. “Se outras corridas no Estado chegassem ao nível dessa Duque de Caxias em Jacobina com certeza ia melhorar o atletismo na Bahia”, comentou Marily, acrescentando estar fazendo os 10 km em 36 minutos.

No lado masculino, um dos principais nomes é o local Giomar Pereira, campeão brasileiro e atleta do Cruzeiro de Minas.

Mentor da prova

Criador do evento Mentor da corrida, o major da reserva Florentino Cardozo de Assunção Sobrinho morreu em maio, aos 84 anos. Seu nome continua conhecido e lembrado pelos participantes como alguém que mudou o conceito de corrridas de rua.

Chamado até hoje de ‘Capitão Assunção’, ele declarou em vida que a criação da prova veio da percepção da ociosidade observada na juventude. Segundo Assunção, muitos deles utilizavam as horas de lazer para beber. Também e constatou a falta de atividade física e esportiva.

Foi dai que nasceu a ideia da corrida. Com o apoio de comerciantes locais, ele realizou a primeira edição, em 1981. A campanha feita pelo serviço de som itinerante atraiu 302 atletas na primeira corrida. Com o tempo, os organizadores são obrigados a limitar o número em no máximo 1.300 atletas.

Seu Edvaldo Coutinho, 77 anos, vai para a 17ª edição da corrida

