Corrida do Fogo promove 21ª edição em Salvador neste domingo

Acontece neste domingo, 1º, a partir das 7h, a 21ª edição da Corrida do Fogo, com largada e chegada no Parque dos ventos, na Boca do Rio. Serão realizadas provas de 5 km e 10 km, nas categorias masculina e feminina.

A competição reúne competidores amadores e profissionais e marca a abertura das celebrações da Semana Nacional de Prevenção Contra Incêndio e ao Dia do Bombeiro Militar, comemorado em 2 Julho.

“No percurso, fazemos diversas atividades para que os cidadãos entendam um pouco do nosso trabalho, através de demonstrações, levando explicações e tirando as dúvidas das pessoas. Para que a sociedade conheça um pouco dos nossos serviços, sendo ainda uma forma de maior integração entre os bombeiros e a comunidade”, explica o major e comandante do 3° Grupamento de Bombeiros Militar, Ramon Dieggo.

