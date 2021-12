Corrida do Algodão movimenta Luís Eduardo Magalhães em setembro

Estão abertas as inscrições para a 3ª Corrida do Algodão, que ocorre em 14 de setembro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, e é voltada para atletas profissionais e amadores. As inscrições custam entre R$ 70 e R$ 100 e podem ser feitas no site oficial do evento.

A Corrida do Algodão terá percursos de 800 metros, 5 km e 10 km, com modalidades para crianças e adultos, em categorias masculinas e femininas. O evento conta ainda com uma categoria especial para pessoas com deficiência, com inscrições gratuitas.

No total, serão distribuídos R$ 13 mil em premiações e troféus para os cinco primeiros colocados de cada categoria, além de medalhas para todos que completarem a prova.

Doe um tênis

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), organizadora do evento, lançou uma campanha para a corrida afim de incentivar o esporte. Os atletas que doarem um par de tênis terão 50% de desconto na inscrição do evento. Os tênis serão avaliados e repassados para atletas que não tenham condições de participar da corrida. Os interessados podem fazer a doação nas sedes da Abapa em Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

adblock ativo