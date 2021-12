Corrida de Verão de Feira de Santana terá primeira edição neste domingo

Com sua primeira edição marcada para o este ano, a Corrida de Verão de Feira de Santana será neste domingo, 18, às 8h (horário da Bahia), em Feira de Santana, mais precisamente na avenida Noide Cerqueira. A competição terá provas de 5km e 10km, com 300 inscritos já confirmados.

Apesar de ser a estreia do evento, Antônio Carlos Rocha, organizador da corrida, esperava mais inscritos. Ele acredita também que o fato de haver outra competição marcada para o mesmo dia, a XXII Corrida dos Engenheiros, em Salvador, seja um fator que influencie no número de atletas que comparecerão.

Entre os 300 já confirmados, a maioria é de cidades próximas, incluindo a capital baiana, Feira, Camaçari e Ruy Barbosa.

Ainda de acordo com Rocha, os cinco primeiros colocados, tanto no feminino quanto no masculino, ganharão uma premiação. A arbitragem da corrida será por conta Federação Baiana de Atletismo (FBA).

