Corrida de Rua para casais reunirá 350 atletas em Salvador

Cerca de 350 atletas, entre profissionais e amadores, vão participar da Corrida Amaratona, primeira corrida de rua voltada exclusivamente para casais. A disputa será realizada no dia 7 de dezembro, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com largada prevista para as 7h.

O percurso da prova será de 5 km, com o ponto de concentração em frente o Tribunal de Justiça, localizado na 5ª Av. do CAB. Ao final da competição, os três primeiros casais receberão troféus e abadás do Bloco Eva para o Carnaval de 2015.

As inscrições seguem abertas no Balcão de Vendas Baú, localizado na Unifacs da Paralela, ou pelos telefones (71) 9360-5901 / 8717-1437 e 9226-2108. A taxa é de R$ 45 mais 1 brinquedo, que será doado para o Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil.

Idealizado por alunos do curso de Gestão de Eventos da Unifacs, o evento foi planejado com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas como meio de saúde e socialização.

Segundo uma das organizadoras, Natália Mercês, a corrida é resultado do um projeto de conclusão de curso. "Precisávamos produzir um evento de massa, e pensamos em fugir do comum, que é a realização de festas e shows e decidimos fazer a primeira corrida de rua para casais em Salvador", pontua a estudante.

