Corrida de 6 km reúne histórias de superação na orla

Inserir pessoas em equipes de corrida de rua tem sido uma motivação extra no cotidiano de atletas veteranos como o contador Aloísio Pimentel, de 80 anos. Uma parte dos 50 adeptos que ele calcula ter convencido ao longo dos 45 anos de carreira, estarão misturados no domingo, 2, entre os 1.500 inscritos na etapa Salvador do Circuito da Longevidade.

A corrida de 6 km terá largada e chegada no portal montado no Jardim de Alah, na orla. O percurso seguirá em direção ao Aeroclube, pegando o retorno em frente ao Colégio Imeja, na Boca do Rio.

Esta é a quarta vez em que Salvador terá uma etapa do circuito, lançado em 2007 e que, desde então, é realizado em 19 cidades do país. Participante assíduo do evento, Pimentel é considerado um dos mais velhos corredores em atividade.

Na estrada desde 1969, o experiente atleta estima ter, indiretamente, colocado bem mais gente para correr. "Dos 50 que convidei até hoje, acho que eles já chamaram uns 300", afirmou Pimentel, usando sistema de conta contrário ao aplicado por ele na técnica contábil das "partidas dobradas".

É que, na profissão de contabilista, todo crédito corresponde a um débito. No atletismo, porém, cada novo adepto vira um multiplicador.

Assim foi com a professora Erinês Correia, de 52 anos, convidada por Pimentel em 2010 para a equipe Amigos do Parque, criada por ele. "Levei meu sobrinho para correr e motivo meus alunos a praticarem atividade física", contou ela.

Convocado a correr nas ruas por um outro atleta amador, foi assim que o também contador Alberto Santos, de 40 anos, deu um nocaute no colesterol ruim - o LDL -, que nos exames atingiu o pico de mais de 200 mg/dL.

Ao aderir às corridas, Santos viu o colesterol ruim cair para 140 mg/dL. Animado, ele formou a equipe Barriga Zero no local de trabalho. Uma das 15 pessoas do grupo, Joselice Martins, de 47 anos, o seguiu na guinada radical em direção à qualidade de vida.

Benefícios

Atleta amador desde 2012, Alberto Santos tinha 92 kg. Além de baixar o peso para 82 kg, colhe outros dividendos. "Houve uma gincana na empresa e ficamos em primeiro lugar em maior número de passos dados, medidos por um aparelho preso à cintura. Também fomos segundos colocados em perda de peso", relatou.

Joselice amplia a lista de benefícios: "O resultado principal da gincana foi que a empresa reduziu 350 kg de gordura de seus funcionários ou dois barris de gordura". Ela própria ergueu o troféu de campeã em atividade física no mesmo evento.

Porém, o fenômeno individual de superação fica por conta da corredora Edleusa Oliveira, de 38 anos. Ela queimou 51 dos 111 kg que tinha, ao usar as corridas para a perda de peso, após fazer uma cirurgia bariátrica em fevereiro de 2011.

"Iniciei na academia, de maneira tímida, pois o excesso de peso era um incômodo para mim entre pessoas de corpo em forma. Mas nunca pensei em desistir", contou.

Em setembro de 2011, ela achou monótono só caminhar e optou por correr. "A perda de peso tornou-se mais rápida, e minha disposição aumentou. Se antes era para emagrecer, hoje é estilo de vida", concluiu.

