Corrida da Saúde vai reunir mais de 500 atletas em Salvador

Mais de 500 corredores, entre profissionais e amadores, vão participar da VI Corrida para a Saúde, neste domingo, 19. O evento, que tem como principal proposta incentivar a realização de atividades físicas como forma de prevenir doenças, marca também a comemoração pelo dia do médico, celebrado em 18 de outubro.

"Tentamos incentivar as pessoas a precaver possíveis problemas de saúde e estimular a atividade física", pontua um dos idealizadores do projeto, o médico geriatra, Dr. Deoclides Cardoso.

Ao todo, o percurso será de 5 km, com saída na Av. Adhemar de Barros. Em seguida, os competidores passarão pela Av. Garibaldi, Rua Bartolomeu Gusmão, Av. Oceanica e retornam ao mesmo local da largada.

"Ao se exercitar, os corredores produzem endorfina e estimulam os chamados hormônios da alegria. Consequentemente, vivem melhor, mais alegre e com mais saúde", disse Cardoso.

Solidariedade

Os participantes que correm para buscar a saúde também colaboram socialmente com instituições carentes da cidade. Todos os anos, o critério para participar do evento é a doação de duas latas de leite em pó.

"Optamos por não cobrar uma taxa de inscrição, mas para participar é necessário doar 2 latas de leite, que são repassadas para instituições de caridade que trabalham com crianças", afirma o diretor.

Ao final do percurso, todos os participantes são premiados com medalhas. Os médicos e estudantes que chegarem nas três primeiras colocações vão receber uma premiação surpresa. Já o público externo ganha como prêmio R$ 600, R$ 400 e R$ 250, para 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente.

Trânsito

Em decorrência da realização do evento, a Transalvador irá interditar o tráfego de veículos entre as 6h e 10h, na Av. Adhemar de Barros - no trecho compreendido entre a Avenida Oceânica e o Campus da Ufba.

Os veículos oriundos da Avenida Oceânica, que habitualmente utilizam a Avenida Adhemar de Barros com destino à Avenida Anita Garibaldi, terão como opção de tráfego a Rua Eurycles de Mattos.

Após as 7h, uma das faixas de tráfego de veículos será interditada também na Av. Anita Garibaldi, Rua Bartolomeu de Gusmão e Av. Oceânica.

