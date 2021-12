"Corrida da Paz" será realizada neste domingo

Realizada simultaneamente em vários países, as ruas de Salvador vão receber neste domingo, 23, a Corrida da Paz, organizada pelo grupamento de Fuzileiros Navais da capital baiana. O evento, que tem o objetivo de incentivar a prática desportiva, sem fins competitivos, e promover a paz mundial, terá percurso de aproximandamente 2,2 km, com largada prevista para as 9h.

O ponto de partida será em frente à sede do 2º Distrito Naval, próximo à Igreja da Conceição da Praia, passando pela Avenida Lafayete Coutinho, Rua Miguel Calmon, Rua da Holanda e Avenida da França, retornando para o mesmo local, onde também será a chegada.

A expectativa da organização e que mais de 17.200 pessoas participem do evento nas 35 cidades brasileiras, números da edição do ano passado. A corrida não necessita de inscrição.

