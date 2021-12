Corrida da ASA segue com inscrições abertas

A 31ª edição da Corrida da Asa, que faz parte do Circuito de Corridas Rua da Bahia, segue com as inscrições abertas. O evento, que tem o objetivo de incentivar a prática de atividade física, será realizado no dia 2 de novembro, a partir das 7h30, na Base Aérea de Salvador.

Os interessados podem se inscrever por meio do site, ou na sede da Federação Bahiana de Atletismo (FAB), localizada no Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves.

Os atletas cadastrados na FAB pagarão uma taxa de R$ 30, caso se inscrevam presencialmente, ou R$ 37, se optar pela inscrição online. Quem não for registrado na Federação deverá realizar o pagamento de R$ 40, presencialmente, ou R$ 47 pela internet.

A prova oficial tem um percurso de 10 km, porém os atletas podem escolher a prova de participação com trajetória de 5 km. A Corrida da Asa é promovida pelo Comando da Base Aérea de Salvador.

