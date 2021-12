Corrida contra corrupção será realizada em novembro na capital baiana

A segunda edição da Corrida Contra Corrupção, promovida pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional Bahia (ADPF-BA), já tem data marcada. A atividade, que acontecerá no circuito Ondina-Barra-Ondina, em Salvador, será no dia 4 de novembro e passará também pela avenida Centenário neste ano. As pessoas podem concorrer em três modalidades: caminhada de 3 km e corridas de 5 km e de 10 km.

O objetivo do evento é incentivar a prática esportiva e promover a saúde e o bem-estar, além de ampliar o diálogo entre a ADPF-BA e a sociedade civil. Segundo a organização, a ideia é ainda sensibilizar para a importância do combate a corrupção.

Outras atividades também farão parte do evento, como maratona kids, uma novidade para a criançada que contará com um conjunto de atividades lúdicas e de entretenimento coordenado pela equipe do SESC-BA; aula de spinning com professores da Alpha Fitness; e desafio Zumba e FitDance, também promovido pela academia Alpha.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site Sympla e custam R$ 99 para adultos e pessoas com deficiência; R$ 49,50 para pessoas com mais de 60 anos e R$ 38,50 para crianças de 4 a 11 anos. Mais informações podem ser obtidas no site da ADPF-BA ou pelo e-mail corrida2017@exitocorp.com.br.

