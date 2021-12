Corrida Contábil movimenta orla de Salvador no domingo

Seguem até esta sexta-feira, 18, as inscrições para a primeira edição da Corrida e Caminhada Contábel, evento esportivo que deve reunir cerca de 500 participantes no domingo, 20, na orla de Salvador.

Os participantes podem escolher a prova de 3 km de caminhada ou 5 km de corrida, com partida no antigo clube de praia do Bahia, na avenida Octávio Mangabeira.

As inscrições devem ser feitas pela internet e custam R$ 35 + 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições beneficentes da capital baiana.

A entrega das camisas será realizada na sexta, das 9h às 21h, e no sábado, das 9h às 19h, no terceiro piso do Shopping Center Lapa.

Percurso

A concentração da corrida e caminhada acontecerá às 07h30, em frente ao antigo clube de praia do Bahia, e seguirá até o número 89 da Av. Otávio Mangabeira, próximo ao hipermercado Bompreço de Armação.

Os participantes que optarem pela modalidade de corrida, deverão retornar ao ponto inicial do trajeto para completar os 5 quilômetros. Todo o trajeto será realizado na área de pedestres do passeio, não sendo necessário o bloqueio da rodovia.

