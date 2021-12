Correção: Hypolito foi autorizado a usar substância dopante, revelam hackers

A nota enviada anteriormente continha um erro no título. Segue a versão corrigida.

O grupo hacker Fancy Bears divulgou nesta segunda-feira uma nova lista de documentos da Agência Mundial Antidoping (Wada) que mostram atletas autorizados pela entidade internacional a consumir, por período específico, determinadas substâncias da lista de medicamentos proibidos. E, pela primeira vez, o lote conta com um atleta brasileiro: o agora medalhista olímpico Diego Hypolito.

Diego, prata no solo nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, foi autorizado em 2007, ano em que foi campeão mundial no mesmo aparelho, a se utilizar de três substâncias proibidas. Dexamethasone, de 14 a 29 de julho, formorol e budesonide, ambas de 15 a 29 de julho.

A Autorização de Uso Terapêutico (AUT) foi concedida por Cláudio Araújo, então representando a Organização Desportiva Pan-Americana, a Odepa. A entidade é a responsável pelos Jogos Pan-Americanos, que ocorreram exatamente entre 13 e 29 de julho. Na competição, Diego ganhou o ouro tanto no solo quanto no salto e ainda ajudou o Brasil a ficar com a prata por equipes.

Ainda que o Fancy Bears trate essas revelações como um escândalo de doping, versão defendida pela comunidade esportiva ligada à Rússia, essas autorizações são regulares no esporte. Etiene Medeiros, por exemplo, testou positivo este ano para um medicamento para o tratamento de asma, mas ela tinha uma AUT que autorizava o uso do remédio.

O lote divulgado nesta segunda-feira inclui atletas de 14 países, sendo Diego o único brasileiro. Tiveram documentos vazados, entre outros, a nadadora australiana Emily Seebohm, o francês Fabien Gilot, também da natação, o judoca japonês Masashi Ebinuma, e o triatleta britânico Alistair Brownlee.

