Corpo de jogador baiano será enterrado no interior de SP

O corpo do baiano Sérgio Manoel, um dos 19 jogadores da Chapecoense que morreram no desastre aéreo na Colômbia, será enterrado em Itapevi, no interior de São Paulo, onde mora parte da família. As informações são de famíliares e amigos do atleta, que esperam pela liberação do corpo em Chapecó.

Ao chegar em Itapevi, o corpo será colocado em cima da viatura de bombeiros e passará pelas vias mais importantes da cidade até chegar no ginásio João Salvarani, onde será velado. Antes, ele será velado junto com os colegas na Arena Condá, em Chapecó.

De lá, o corpo de Sérgio Manoel será enterrado no cemitério Alphacampus em cerimônia restrita apenas à família e aos amigos mais próximos. O jazigo foi cedido pela administração do cemitério à família do atleta.

Atraso no cortejo

Com a demora da liberação dos corpos de Medellín, na Colômbia, o velório coletivo foi adiado desta sexta-feira (2) para sábado (3). As vítimas sairão da Colômbia amanhã às 16h, hora local (18h no horário da Bahia) e devem chegar a Chapecó nas primeiras horas de sábado.

