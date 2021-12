Corpo de ex-atleta do Bahia que morreu em voo da Chape será enterrado em Salvador

Após o velório coletivo das vítimas do acidente aéreo com o voo da Chapecoense neste sábado, 3, os corpos seguem para o sepultamento em diversos estados. Dezesseis serão enterrados em Chapecó. Os demais seguem para as cidades natal ou municípios onde as vítimas tinham forte relação.

>> Galeria: Torcedores se unem em Chapecó para adeus às vítimas

É o caso do corpo do meia-atacante Ananias, que, apesar de ter nascido em São Luís, no Maranhão, tinha forte vínculo com a Bahia. Ele foi revelado no Bahia e jogou por muitos anos no tricolor, inclusive ajudando o clube na campanha de acesso à Série A em 2010.

Além disso, a mulher e o filho de Ananias vivem na capital baiana. Diante disso, a família dele decidiu enterrá-lo em Salvador nesta segunda, 5.

>> Chape usa redes sociais para dizer "obrigado"

Já o corpo do baiano Sérgio Manoel Barbosa Santos, natural de Xique Xique, será enterrado em Itapevi, no interior de São Paulo. O velório vai acontecer no ginásio João Salvarani e o corpo será sepultado no cemitério Alphacampus, em jazigo cedido pela administração do espaço.

adblock ativo