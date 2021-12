Corpo de baiano morto em Arena será enterrado em Araci

O corpo do operário Carlos de Jesus, 38 anos, morto no desabamento de vigas da obra da Arena Palestra, em São Paulo, será enterrado nesta quarta-feira, 17, na cidade de Araci (a 210 km de Salvador). O corpo do trabalhador chegou nesta terça no povoado de Tapuio, que pertence ao município baiano.

Carlos ficou embaixo por uma das quatro vigas que desabaram. Seu colega, Crispiniano Santos, 22, também foi atingido, mas já recebeu alta. Outros três operários também estavam no local do acidente, mas saíram ilesos.

Por conta do acidente no estádio do Palmeiras, que aconteceu na segunda, 15, as obras ficaram paralisadas até esta quarta. Mas uma área de 4,8 mil metros² continua interditada por tempo indeterminado, o que corresponde a 10% do total da obra, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo.

