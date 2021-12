Corpo de Alex Alves será enterrado em Salvador

O corpo do ex-jogador de futebol Alex Alves será enterrado às 16h desta sexta-feira, 15, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. Ele morreu, na manhã de quarta-feira (14), no hospital Amaral Carvalho, localizado em Jaú, interior de São Paulo, onde estava internado há alguns meses.

O ex-atleta, que tratava de uma leucemia, tinha 37 anos e sofreu uma falência múltipla dos órgãos. No mesmo cemitério onde o corpo de Alex será enterrado está o corpo do pai dele, Alberto Batista, morto em 2000.

Há dois anos lutando contra a leucemia, Alex havia se submetido a um transplante de medula, há dois meses, tendo um de seus irmãos como doador. O procedimento foi bem sucedido, conforme o médico Mair Pedro de Souza, mas a medula causou a rejeição ao corpo do ex-atleta, o que gerou complicações na pele, fígado e intestino. Alex deixa uma filha, fruto do casamento com a modelo Nádia França.

Carreira - Alex Alves fez parte da campanha que levou o Vitória a conquistar o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de 1993, quando o Leão foi batido na final pelo Palmeiras. Nessa época, atuou ao lado de jogadores como o goleiro Dida, o volante Vampeta e o meia Paulo Isidoro.

Depois da campanha, Alex foi negociado para o Palmeiras. O jogador também teve passagens nas equipe do Juventude, Portuguesa, Cruzeiro, Hertha Berlin (Ale), Altético-MG, Vasco da Gama, entre outros times.

