Coronavírus: Liga Suíça de futebol é suspensa até o dia 23 de março

Devido ao crescimento do número de casos de coronavírus em diversos países da Europa, a Suíça suspendeu partidas do campeonato nacional de futebol até o dia 23 de março. A Liga tentou manter os jogos com portões fechados, mas com a oposição dos clubes não haverá partidas neste período.

"A opção de realizar as partidas sem espectadores também foi discutida. Os clubes decidiram contra esse passo por razões econômicas e porque ainda existem datas alternativas suficientes disponíveis", afirmou a Liga Suiça de Futebol (SFL) em comunicado oficial.

O anúncio do adiamento das próximas três rodadas da Liga Suíça foi feito nesta segunda-feira, 2, pela organização da competição. A rodada do último final de semana já havia sido adiada pelo mesmo motivo.

Por determinação do governo suíço, os eventos de massa foram proibidos em todo o país até 15 de março. A Suíça teve pelo menos mais de 20 casos de coronavírus confirmados.

adblock ativo