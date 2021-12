Coronavírus: Bayern de Munique orienta atletas a não darem autógrafos e tirarem fotos com fãs

O departamento médico do clube alemão Bayern de Munique comunicou nesta sexta-feira, 28, orientações aos atletas afim evitar o contágio do coronavírus. Os jogadores foram aconselhados a não assinarem autógrafos e não estarem disponíveis para fotos ou selfies com os fãs.

No comunicado o clube pediu a "compreensão dos torcedores e de todos os visitantes do FC Bayern".

Em nota, a Liga Alemã de Futebol (DFL) afirmou nesta quarta-feira, 26, que está em contato com o Ministério da Saúde sobre o tema e não há previsão para cancelamento dos jogos da primeira e segunda divisão do campeonato nacional. Confira a nota:

"A Liga Alemã de Futebol da DFL está em contato com o Ministério Federal da Saúde sobre o tema do vírus corona. De acordo com o status atual, não há indicação de que os jogos da Bundesliga e da Bundesliga 2 não possam ser disputados conforme o planejado no fim de semana. Caso algo mude na situação atual, as autoridades de saúde locais decidirão sobre as possíveis consequências."

No total, a Alemanha já registrou 53 infecções pelo vírus desde o início do surto. De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), o risco no país é de baixo a moderado.

