Corintianos jogam bola em prisão e homenageiam Kevin

Os 12 torcedores do Corinthians que estão detidos em Oruro, na Bolívia, acusados de envolvimento na morte do jovem Kevin Beltrán Espada, participaram de um jogo de futebol com outros presos na cadeira de San Pedro. Os brasileiros utilizaram uma camiseta na qual homenageavam o garoto boliviano e pediam "justiça".

Na parte da frente da camisa estava escrito "Liberdade, 12 homens inocentes", enquanto a parte de trás levava os dizeres "Kevin Beltrán Espada, eternamente em nossos corações". Esses torcedores estão presos desde o dia 20 de fevereiro, data da partida entre San José e Corinthians, realizada em Oruro, pela Libertadores.

Logo no início do primeiro tempo deste jogo, um sinalizador lançado da torcida do Corinthians acertou o jovem Kevin, de 14 anos, que não resistiu e morreu na hora. Cinco dias depois, um garoto menor de idade assumiu ser o autor do disparo, o que não mudou a situação dos torcedores presos na Bolívia.

<GALERIA ID=18171/>

adblock ativo