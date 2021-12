Corinthians treina com possível equipe titular

O Corinthians, representante sul-americano no Mundial de Clubes, treinou neste sábado em Kariya, perto de Nagoya, na presença de quase mil compatriotas residentes no Japão, e o técnico Tite testou uma equipe provavelmente titular.

Os brasileiros presentes nas arquibancadas cantaram e fizeram festa durante a hora e meia de duração do treino, exibindo enormes cartazes de apoio ao 'Timão', enquanto que os japoneses e os jogadores nipônicos se mostravam surpresos com a animação da torcida brasileira.

Nos cartazes exibidos, além das frases em português, havia algumas em japonês, como "Itsumademo Ai" (Amor eterno) ou "Subarashii" (Maravilhoso).

Tite colocou em campo a possível equipe titular, formada por Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas, Danilo; Emerson, Guerrero.

Esta pode ser a equipe que vai disputar na quarta-feira, em Toyota, as semifinais do Mundial de Clubes diante do egípcio Al Ahly ou do japonês Sanfrecce Hiroshima, que neste domingo disputam a passagem para a rodada seguinte.

A maior dúvida do Corinthians é o peruano Paolo Guerrero, que sofreu uma lesão muscular no joelho direito no domingo, contra o São Paulo, mas ele afirmou neste sábado estar pronto para jogar a partida das semifinais.

"Nos últimos dias, me submeti a um tratamento médico complexo, incluindo infiltrações no joelho afetado, e estou quase pronto para a partida", afirmou Guerrero, que jogará dez dias depois de ter se contundido na derrota contra o São Paulo (3-1), quando se falava de um tempo de recuperação de 15 a 20 dias.

Guerrero foi um dos mais aclamados pelos torcedores corintianos e, ao final do treinamento, se aproximou das arquibancadas para dar autógrafos.

adblock ativo