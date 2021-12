Corinthians retoma negociação com Shakhtar e Maycon pode sair após a Copa

O Corinthians retomou as conversas com o Shakhtar Donetsk para negociar o volante Maycon. O jogador pode deixar o clube após a Copa do Mundo da Rússia. Os clubes acertaram verbalmente os valores e agora falta apenas a proposta oficial dos ucranianos pelo jogador.

Na conversa inicial, realizada na última janela de transferências, Maycon seria negociado por 6 milhões de euros (R$ 24 milhões). O Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do atleta e, com isso, receberia R$ 19,2 milhões pela negociação.

Entretanto, o volante era reserva na época. Desta vez, os valores podem ter sofrido alterações, já que ele se tornou titular e tem sido um dos destaques da equipe de Fábio Carille na atual temporada.

O Corinthians, em comunicado, confirmou a negociação com os ucranianos. "O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em conversas com o Shakhtar Donetsk sobre o interesse no atleta Maycon. A negociação está em andamento e sendo avaliada pelas partes", informou.

Como a janela de transferência está fechada, se for negociado, Maycon só deixará o clube após a Copa do Mundo. Para o seu lugar, o Corinthians contratou nesta temporada os volantes Ralf e Renê Júnior, que se recupera de lesão.

