Corinthians pode ganhar torcida organizada formada por gays

O Corinthians poderá ter mais uma torcida organizada. Esta, no entanto, com um toque bem colorido. Trata-se da Gaivotas Fiéis, que faz uma alusão a Gaviões da Fiel, principal organizada corintiana. A ideia é encabeçada por Felipeh Campos, que ficou famoso ao interpretar o personagem Pablo no extinto programa Qual É a Música, do SBT.

Ele, em entrevista ao site Uol, afirmou que a torcida gay quer acompanhar o time nos estádios. Uma outra iniciativa, de um grupo de são-paulinos, chegou a criar a "Bambi Tricolor", mas não foi à frente devido ao medo de agressões. O Flamengo foi o primeiro time a ter uma torcida "colorida", chamada Flagay, em 1979.

adblock ativo