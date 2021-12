Corinthians passa Barça no ranking dos clubes; Bahia é 234º

O Cortinthians ultrapassou o Barcelona no ranking dos clubes divulgado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) nesta segunda-feira, 4. O alvinegro paulista subiu duas posições e aparece em quarto na lista. Já a equipe do argentino Lionel Messi caiu quatro posições, ocupado agora o quinto lugar.

Mesmo derrotado no Mundial de Clubes pelo Corinthians, o Chelsea aprece na liderança da lista, seguido pelo Atlético de Madrid-ESP (2º) e Bayern de Munique-ALE (3º). Boca Juniors-ARG (6º), Real Madrid-ESP (7º), Juventus-ITA (8º), Inter de Milão-ITA (9º) e São Paulo (10º) completam o top 10 da lista.

Entre os brasileiros melhores colocados, aparecem o Fluminense (12º), Grêmio (23º), Santos (24º), Vasco (51º), Palmeiras (80º) e Atlético Mineiro (84º). O Bahia está na posição 239, empatado com o Los Angeles Galaxy-EUA, FK Gomes-Bielorrussia, Belgrano-ARG e Atlético Goianiense. Já o Vitória não aparece entre os 452 times citados na lista. O ranking completo pode ser visto no site do IFFHS.

Veja o novo ranking de clubes do IFFHS, divulgado nesta segunda-feira, 04 de março de 2013:

1. Chelsea (ING) 307,0.

2. Atlético de Madrid (ESP) 304,0.

3. Bayern de Munique (ALE) 292,0.

4. CORINTHIANS (BRA) 287,0.

5. Barcelona (ESP) 283,0.

6. Boca Juniors (ARG) 281,0.

7. Real Madrid (ESP) 277,0.

8. Juventus (ITA) 241,0.

9. Inter Milão (ITA) 234,0.

10. SÃO PAULO (BRA) 230,0.

11. Universidad de Chile (CHI) 223,0.

12. FLUMINENSE (BRA) 222,0.

23. GRÊMIO (BRA) 202,0.

24. SANTOS (BRA) 201,0.

51. VASCO DA GAMA (BRA) 168,0.

80. PALMEIRAS (BRA) 136,0.

84. ATLÉTICO MINEIRO (BRA) 134,0

234. BAHIA 82,0.

adblock ativo