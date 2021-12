Corinthians marca no fim e empata com Goiás por 1 a 1

Em meio à péssima fase do sistema ofensivo, o Corinthians teve em Guilherme seu herói para buscar o empate diante do Goiás nesta quarta-feira, 29. Se os atacantes não marcam há sete partidas - no 4 a 0 sobre a Ponte Preta, pelo Paulista, Guerrero, Emerson, Pato e Romarinho marcaram -, o volante apareceu aos 41 minutos do segundo tempo para minimizar a atuação irregular da equipe e garantir o 1 a 1, no Serra Dourada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

E a péssima fase do setor ofensivo corintiano ficou evidente no segundo tempo, quando Douglas deixou Pato e Guerrero de frente para o goleiro Renan e os tarimbados atacantes perderam chances inacreditáveis. Menos mal que a equipe conseguiu buscar o empate, que a mantém sem vitória, mas também sem derrota no Brasileirão.

Pelo lado do Goiás, fica a decepção pelo gol sofrido no fim, mas a equipe pelo menos mostrou bastante empenho e soube se aproveitar das poucas chances para sair na frente, ainda no primeiro tempo. O resultado também minimizou a goleada de 5 a 0 sofrida na estreia, diante do Cruzeiro.

Agora o Corinthians tentará buscar sua primeira vitória na competição neste sábado, quando recebe a Ponte Preta no Pacaembu, às 21 horas. Já o Goiás volta a campo diante do Vitória, novamente no Serra Dourada, também no sábado, mas às 18h30.

As duas equipes vieram a campo modificadas em relação à estreia. Do lado corintiano, Paulo André, Danilo e Guerrero, com problemas físicos, e Paulinho, na seleção brasileira, deram lugar a Chicão, Douglas, Alexandre Pato e Guilherme. Pelo Goiás, o goleiro e ídolo Harlei foi barrado para a entrada de Renan.

O jogo começou bastante equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque, mas com dificuldade em criar oportunidades. Com isso, o primeiro momento de perigo aconteceu em um chute de longe. Aos 18 minutos, Dudu Cearense recebeu na intermediária e encheu o pé, a bola passou perto do ângulo esquerdo de Cássio.

Se a partida estava morna, os ânimos dos jogadores esquentaram quando Fábio Santos deu entrada dura em Vítor e tomou o cartão amarelo. Não satisfeito, Dudu Cearense tomou as dores do companheiro e encarou o lateral corintiano, Maso juiz deixou por isso mesmo.

Apesar da primeira etapa sem graça, o Goiás era ligeiramente melhor e chegou ao primeiro gol aos 37 minutos. Araújo bateu escanteio pela direita e Ernando cabeceou firme para grande defesa de Cássio. Mas o rebote ficou com o próprio zagueiro, que aproveitou que defesa corintiana ficou estática e bateu para o gol vazio.

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo e passou a incomodar a defesa adversária. Aos 11 minutos, Alexandre Pato perdeu gol inacreditável. Ele recebeu enfiada de bola perfeita de Douglas, passou pelo goleiro Renan e, mesmo com o gol vazio, conseguiu chutar por cima.

Guerrero entrou no lugar de Emerson e o Corinthians passou a explorar as bolas aéreas com o peruano. Aos 17 minutos, Edenílson cruzou na cabeça dele, que finalizou cruzado, exigindo defesa espetacular de Renan. Depois, o próprio Guerrero recebeu de Fábio Santos e bateu da entrada da área em cima da defesa adversária.

Aos 22 minutos foi a vez de Pato ser lançado pelo alto, dominar e, quando ia chegar à frente do goleiro, ser antecipado por William Matheus. Desequilibrado, o lateral tirou a bola com a mão, mas o árbitro preferiu marcar falta do atacante corintiano. O Corinthians chegava cada vez com mais perigo, mas parava na zaga adversária, nas más finalizações ou no goleiro Renan.

As chances aconteciam uma atrás da outra e, aos 27, foi a vez de Guerrero perder mais um. Destaque corintiano na segunda etapa, Douglas deu outra enfiada de bola perfeita, o peruano teve tempo de dominar e, sozinho, na saída do goleiro, tocou para fora. Quando a pressão era menor, saiu o empate. Após cruzamento para a área, Ralf tocou de calcanhar para Guilherme, que bateu cruzado e contou com desvio da defesa para marcar.

