Corinthians marca exames para Renê Júnior

O Bahia não vai contar com um dos seus destaques dessa temporada. Renê Junior acertou com o Corinthians por 3 anos e só depende da realização dos exames médicos para ser anunciado pelo time paulista.

O volante chamou a atenção do campeão brasileiro, depois de ajudar o Tricolor a fazer a melhor campanha do clube nos pontos corridos. Campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia, Renê Junior realizou 48 jogos pelo clube e marcou 5 gols.

O jogador é esperado nesta quarta-feira, 6, com o atacante Junior Dutra [ex-Avaí], para passar por exames médicos. A contratação não renderá grana ao Bahia, pois o contrato de Renê com a Ponte Preta também se encerrou no final deste ano.

Para o lugar do volante, os nomes de Luiz Antônio e Elton são especulados como possíveis reforços para o tricolor. Luiz Antônio participou da campanha de acesso do Bahia em 2016, fez uma boa temporada pela Chapecoense. O volante Elton foi um dos destaques positivos da Ponte Preta, que amargou o rebaixamento para Segunda Divisão.

