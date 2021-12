Um vídeo de 19 segundos está bombando na web. Foi postado nesta segunda-feira, 6, na página oficial do Sport Clube Corinthians Paulista no Facebook, e é uma paródia de comercial da Caixa, patrocinadora do clube. O título? "O Zizao tá lendo".

A ideia foi da equipe de marketing do Corinthians. Os jogadores Emérson Sheik, Paulinho e Fábio Santos, além do próprio Zizao, aceitaram participar da brincadeira. O vídeo foi gravado com um iPhone.

O filme é simples: os jogadores circulam pelo campo de treinamento do Corinthians em um carrinho e Zizao começa a ler as placas do campo. O jogador chinês ainda é aluno da língua portuguesa.

Na propaganda da Caixa, Zizao pronunciar o nome do banco e Emérson Sheik sai com a frase "gente, o Zizao tá lendo". Vai se tornar um viral da internet.

Veja o vídeo

Marcos Venancio Machado Corinthians faz paródia: "gente, o Zizao tá lendo"

