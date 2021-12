Foi mais suado e sofrido do que os torcedores corintianos imaginavam. Ou seja, do jeito a que eles estão acostumados e dizem gostar.

A confirmação do sexto título do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que estava em contagem regressiva, quase foi novamente adiada na quinta-feira, 19, por causa do empate de 1 a 1 com o Vasco no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Mas a posse do troféu foi selada pela derrota do vice-líder Atlético Mineiro por 4 a 2 diante do São Paulo no Morumbi, a três rodadas do fim da competição.

Da Redação e Agências Corinthians empata com Vasco e é hexacampeão brasileiro

Consagrado em 1990, 1998, 1999, 2005 e 2011, o Timão igualou-se exatamente aos arquirrivais são-paulinos e ao Flamengo em número de conquistas na Série A.

Os vascaínos continuam na vice-lanterna, tentando escapar do terceiro rebaixamento em sete anos. Com um jogador a menos, até abriram o placar, mas permitiram a igualdade.

Trio da Seleção

O gaúcho Tite, de 54 anos, tornou-se o primeiro técnico duas vezes campeão brasileiro pelo Timão. Já era o mais vitorioso da história do clube paulista.

Nesta quinta, ele escalou como titulares o zagueiro Gil e os meio-campistas Elias e Renato Augusto, que participaram de toda a vitória de 3 a 0 do Brasil contra o Peru na antevéspera, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa de 2018.

Num jogo amarrrado e de poucas oportunidades, o zagueiro Rodrigo, que já tinha cartão amarelo, atingiu a testa do atacante Malcom com um chute e foi expulso aos 16 minutos da segunda etapa.

O meia reserva Rodriguinho desperdiçou ótima chance para os visitantes, aos 23. Lançado na área pelo armador Nenê, o lateral esquerdo Júlio César, de bico, superou o goleiro Cássio, aos 26.

O talismã corintiano Lucca, com gol escancarado, cabeceou por cima, aos 35. Em seguida, Vagner Love, em lance parecido, empatou.

A essa altura, o São Paulo havia virado o placar e voltado ao G-4, auxiliando o arquirrival, que enfrentará no domingo. Dátolo e Luan marcaram para o Galo. Alan Kardec, duas vezes, Michel Bastos e Luis Fabiano fizeram os gols tricolores.

Mais partidas

O Grêmio derrotou o Fluminense por 1 a 0 em sua arena, com gol de pênalti do atacante Luan, e praticamente assegurou vaga na Libertadores.

O empate sem gols com o Flamengo em casa custou ao Santos a saída do G-4. O Inter, que poderia tê-lo ultrapassado, perdeu da Chapecoense por 1 a 0 em Santa Catarina, com gol de Ananias, ex-Bahia.

