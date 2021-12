Corinthians deve anunciar Pato esta semana, diz agente

O empresário Gilmar Veloz confirmou nesta terça-feira que o atacante Alexandre Pato tem tudo para ser anunciado ainda nesta semana como grande reforço do Corinthians para a temporada que se inicia. De acordo com ele, a assinatura do contrato deve acontecer nos próximos "dois ou três dias".

"Amanhã (quarta) temos reunião com o Adriano Galliani, com o presidente (do Corinthians, Mario Gobbi), com o Roberto (de Andrade, diretor de futebol) e o Duílio (Monteiro Alves, diretor adjunto) para dar o passo final. Devemos concluir o contrato em dois dias e aí o Corinthians pode anunciar oficialmente. Tudo que foi solicitado pelo Milan foi aceito pelo Corinthians. Da nossa parte também está tudo acordado", revelou Veloz, em entrevista à Rádio Gaúcha.

De acordo com o empresário, Pato chega ao Corinthians de forma definitiva, uma vez que o time paulista irá comprar o jogador junto ao Milan. "Jogador de 23 anos ninguém empresta, ainda mais com o contrato acabando daqui a um ano e meio. O Pato teve outros interessados e entendeu que devia retornar ao Brasil", explicou o empresário.

