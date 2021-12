Corinthians confirma novo teste no Itaquerão no dia 29

A CBF confirmou a realização de uma mudança na tabela do Campeonato Brasileiro para que o Itaquerão receba mais um evento-teste para a Copa do Mundo. Assim, no final da noite de segunda-feira, 19, a confederação anunciou que o jogo entre Corinthians e Cruzeiro será disputado no dia 29 de maio, às 16 horas, no novo estádio do clube do Parque São Jorge.

A alteração também foi confirmada pelo Corinthians, que não apresentou maiores detalhes, como a venda de ingressos aos seus torcedores - no início da noite desta segunda-feira, o clube interrompeu momentaneamente a venda de ingressos para o confronto com o Cruzeiro no programa Fiel Torcedor.

"Devido à escala e atenção mundial proporcionada por um jogo de abertura da Copa do Mundo, haverá um outro evento-teste na Arena Corinthians no dia 29 de maio, às 16h. A partida entre Corinthians e Cruzeiro contará portanto com a operação e os serviços de alguns aspectos de um jogo de Copa do Mundo. Mais detalhes serão divulgados em data oportuna", anunciou o Corinthians em nota oficial publicada no seu site.

A mudança atende a um pedido feito pela Fifa e pelo Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo. A alteração no jogo entre Corinthians e Cruzeiro também provocou outra troca na tabela do Campeonato Brasileiro, com a partida Sport x Grêmio, que estava marcada inicialmente para as 19h30 de 28 de maio, sendo realizar a partir das 22 horas do mesmo dia.

Um dos principais objetivos para a realização de mais um jogo no Itaquerão é testar as arquibancadas temporárias, que estão em fase final de conclusão. Os testes das instalações serão finalizados dia 27, mas o ideal seria observar o funcionamento dos setores, sobretudo em relação à segurança, numa partida oficial.

A iniciativa de fazer mais um jogo no estádio foi tomada na última segunda-feira, numa reunião do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, com representantes do COL e do clube, realizada no Itaquerão. O dirigente chegou ao Brasil e foi direto para o estádio corintiano, para saber detalhes do evento-teste feito no domingo.

Valcke considerou o balanço positivo. Mas ficou incomodado com a empolgação dos organizadores do duelo entre Corinthians e Figueirense. Por isso, decidiu "esfriar o clima" e deixou claro que ainda há muito por fazer para que o estádio possa receber satisfatoriamente o jogo entre Brasil e Croácia, no dia 12 de junho.

"Um evento-teste não se compara em escala, necessidades e atenção global da abertura da Copa2014", escreveu Valcke no Twitter. "A Arena de São Paulo ainda precisa de 100% de empenho de todos para garantir a estrutura necessária para a abertura, uma partida que atrairá 65 mil pessoas no estádio e 1 bilhão na TV."

Além disso, em 12 de junho o estádio, que domingo teve público pagante de pouco mais de 36 mil pessoas, receberá torcedores estrangeiros, pelo menos quatro vezes mais jornalistas (domingo foram 517 credenciados) e, principalmente, dezenas de chefes de Estado. Assim, se optou pela realização de mais um teste, o duelo entre Corinthians e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, às 16 horas do dia 29 de maio.

